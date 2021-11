Cadeo, aiuti alle famiglie più colpite dalla pandemia. Domande entro sabato 20

Ammonta a 25mila euro il contributo deliberato dalla giunta comunale di Cadeo lo scorso 26 ottobre, a sostegno delle famiglie più colpite dalla pandemia.

“Il 2 novembre si è aperto il bando pubblico per l’assegnazione dei contributi finalizzati al pagamento delle utenze domestiche a sostegno dei nuclei più colpiti dall’emergenza Covid-19 e in stato di bisogno – ha spiegato il sindaco Marica Toma -. Sono stati stanziati 25mila euro: cinquemila euro li abbiamo destinati alla Caritas di Roveleto che li metterà a disposizione delle famiglie più bisognose prese in carico, attraverso buoni alimentari; i restanti ventimila saranno distribuiti secondo la graduatoria individuata attraverso il bando”.

“Sostenere i nuclei familiari più fragili attraverso un contributo una tantum per far fronte al pagamento di utenze domestiche è la finalità di questo bando – prosegue il primo cittadino -. Tra i requisiti essenziali per partecipare vi è la residenza nel Comune di Cadeo e un Isee 2021 non superiore a 8.265 €. Il contributo sarà erogato agli aventi diritto in un’unica soluzione”.

Le domande di partecipazione potranno essere presentate fino al 20 novembre 2021 alle ore 12. Informazioni e moduli di richiesta possono essere scaricati dal sito del Comune oppure ritirati presso l’Ufficio del Servizio Sociale.