Le fiamme divorano un magazzino a Cortemaggiore. Vigili del fuoco sul posto

Un incendio si è scatenato in un magazzino a Cortemaggiore nella prima mattinata di venerdì 12 novembre. Le alte fiamme hanno raggiunto il tetto e una abitazione. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco di Piacenza e Fiorenzuola, accorsi in forze con cinque mezzi tra autobotti e una autoscala. Ancora ignote le cause del rogo. Al momento non sono segnalati feriti. Sul luogo dell’incendio sono arrivati anche una ambulanza e la polizia locale.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà