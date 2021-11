Farnesiana: accoltellamento nella notte, 30enne colpito alla spalla. E’ grave

Accoltellamento nella serata di venerdì 12 novembre alla Farnesiana. A farne le spese un 30enne colpito alle braccia e a una spalla. Le sue ferite sono serie e si trova ricoverato all’ospedale di Piacenza. All’origine dell’episodio ci sarebbe una rissa partita in via Beati, che ha coinvolto una decina di stranieri, e notata dalla polizia locale di passaggio. Tra di loro anche il 30enne che, ferito, si è messo al volante della propria auto, andando poi a sbattere contro il cancello di un edificio privato. A quel punto è sceso dal mezzo per trovare rifugio in un bar, dove è stato successivamente soccorso dal 118. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Radiomobile e della Sezione Operativa. Gli accertamenti sono in corso.

