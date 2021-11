Conservatorio. Neo direttore Petrali: “Rassegne e concerti per coinvolgere la città”

Prime sfide per la neo direttrice del Conservatorio Nicolini, Maria Grazia Petrali, prima donna eletta a capo della scuola di alta formazione musicale di via Santa Franca, a Piacenza, da pochi giorni ufficialmente in carica. Oltre alle difficoltà legate alla pandemia, Petrali dovrà affrontare l’anno prossimo un impegnativo trasloco del Nicolini per permettere la ristrutturazione della sede di via Santa Franca. Entro la fine dell’anno verrà inoltre organizzata una rassegna musicale con studenti, laureati con lode, come protagonisti. “Il Nicolini è e sarà un punto di riferimento artistico culturale per la città di Piacenza – afferma Petrali -. Stiamo pensando anche di dedicare un giorno alla settimana ad un evento musicale per coinvolgere la cittadinanza”.

