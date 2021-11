Il maltempo non ferma “I sapori del Borgo” a Ponte dell’Olio

E’ tornato a Ponte dell’Olio dopo un anno di stop a causa della pandemia “I Sapori del Borgo”, rassegna enogastronomica di prodotti tipici, giunta quest’anno alla 22esima edizione.

Le previsioni meteo ci hanno messo lo zampino, facendo propendere gli organizzatori per l’annullamento delle iniziative collaterali che avrebbero animato tutta la giornata, dedicata a tutte le età e a tutti i gusti.

Il Comune, la società cooperativa Cooltour di Piacenza e Comunità Valnure, organizzatori dell’evento 2021, hanno deciso di mantenere il mercatone fieristico, con stand di prodotti alimentari locali, piacentini ed italiani che si è snodato in tutta la borgata (via Vittorio Veneto) e in parte anche in piazza I Maggio dove avrebbe dovuto tenersi la Via del Gusto, uno spazio dedicato al vino con le cantine dell’associazione Valore Valnure. Immancabili gli alpini, con il loro stand con caldarroste e vin brulé, e il Corpo bandistico pontolliese che ha accompagnato con la musica il taglio del salame cotto gigante.