Protezione della giovane, la “Valigia della speranza” donata a tre famiglie

In questi anni sono state tante le famiglie africane che alla Protezione della giovane avevano trovato una prima casa quando sono arrivate a Piacenza.

Oggi abitano da altre parti, pagano un affitto e hanno bambini da crescere, ma nei locali di via Tempio riconoscono ancora una casa. E lì spesso tornano, come ieri pomeriggio, per ricevere le “valigie della speranza” con un contributo per pagare l’affitto e delle caramelle per i bambini: una giovane mamma di origine gambiana riconosciuta rifugiata nel 2015 con il suo bambino, una ragazza nigeriana che lavora per aiutare il figlio in Africa, due famiglie ivoriana e nigeriana con figli piccoli.

“Questa iniziativa è inserita nella Giornata mondiale dei poveri – spiega la responsabile della Protezione della Giovane, Giuseppina Schiavi – per il terzo anno abbiamo previsto la “Valigia della speranza”, che vuol dire dare un contributo per l’affitto a questi nuclei accompagnati dall’arrivo col barcone fino ad oggi. Vuol dire aiutare queste ragazze e questi ragazzi che devono confrontarsi con le difficoltà di trovare lavoro e di trovare casa: anche il fatto di riuscire a trovare un alloggio per queste famiglie non è cosa facile”.

Assieme a lei, il vicepresidente e la consigliera della Protezione della Giovane Francesco Scaravaggi e Marina Palmieri e il rappresentante della Prefettura Claudio Giordano.