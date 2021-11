Furto alla scuola materna Rodari: rubati tre tablet, un pc e 90 euro di risparmi

Tre tablet, un pc portatile e circa 90 euro di risparmi. La scuola materna Rodari di via Carella è stata devastata per un ben magro bottino. Lunedì mattina, 15 novembre, la bidella incaricata di aprire si è trovata davanti infatti aule e corridoi completamente devastati: armadietti aperti, oggetti buttati a terra, persino una porta rotta e sfondata, quella dell’ingresso in via Carella. Alcuni bambini sono potuti rientrare alle dodici e mezza, ma senza usufruire del servizio mensa.

A quanto sembra il furto potrebbe essere avvenuto nella notte fra sabato e domenica: solo al rientro a scuola dopo il fine settimana, però. la bidella si è accorta dell’accaduto.