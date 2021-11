Studenti delle medie coinvolti nelle dirette streaming del consiglio di Ponte dell’Olio

Il consiglio comunale di Ponte dell’Olio sarà trasmesso in diretta streaming dal mese di gennaio 2022 e saranno i giovanissimi studenti della terza media del paese a utilizzare la strumentazione acquistata nei giorni scorsi dall’amministrazione comunale per le riprese. La realizzazione di una sala consiliare moderna e dotata della strumentazione tecnologica di ultima generazione adeguata a tutti gli eventi messi in campo dall’amministrazione comunale è il “pretesto” per coinvolgere i giovani nell’attività amministrativa e farli affezionare alla vita pubblica, civica e politica. L’amministrazione comunale ha rivolto un invito alla dirigente dell’istituto comprensivo “Valnure”, Carla Busconi, di lanciare un sondaggio tra i ragazzi delle classi terze medie e sono già 13 i ragazzi che hanno risposto e si sono messi in gioco per intraprendere questo percorso. Il percorso si dividerà in due momenti: il primo sarà seguito dal vicesindaco Fabio Callegari e porterà all’adeguamento del regolamento comunale per le riprese audio-video nell’ultima seduta consiliare a fine dicembre; il secondo sarà coordinato dal consigliere comunale delegato Gian Maria Bisagni e sarà necessario per apprendere le tecniche di utilizzo della nuova strumentazione acquistata.

Dell’iniziativa e dell’interesse registrato, il vicesindaco ha dato conto anche durante l’inaugurazione del “Digital School bus”, sabato mattina, alla presenza del presidente della Regione, Stefano Bonaccini.