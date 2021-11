“Tre ragazzi disabili a scuola di autonomia”: il progetto della Fondazione Pia Pozzoli

La fondazione “Pia Pozzoli” di Piacenza presenta un nuovo progetto appena avviato per il “Dopo di noi” di tre ragazzi disabili, cioè l’educazione a una vita autonoma in vista della futura dipartita dei loro genitori. “Una sfida non solo per le persone con difficoltà psichiche o motorie, ma anche e soprattutto per le famiglie”, spiega la psicologa Ilaria Fontana. Tutti i dettagli nel servizio qui sopra, a cura di Thomas Trenchi.