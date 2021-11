Rompeggio, storia e personaggi del passato con i murales di Giuseppe Guidotti

A Rompeggio si raccontano la storia e i personaggi del passato attraverso i murales. Nella frazione ferrierese, che dista circa 4 chilometri e mezzo dal capoluogo, uno dei suoi “figli”, Giuseppe Guidotti, dal 2016 sta immortalando sulle facciate delle abitazioni i volti storici del paese, ma anche scene di vita locale, come il gruppo di cavalli bardigiani di Lino Farinotti, ritratti al pascolo.

Guidotti, 67 anni, docente di lettere in pensione e autore di due libri di spionaggio ambientati a Genova, non è nativo di Rompeggio – lo era sua madre -, ma a Rompeggio è cresciuto e vi trascorre quasi metà dell’anno. E ora alcune case del paese hanno la sua impronta. Per lui è un modo per ricambiare ciò che l’Alta Valnure gli ha dato. Il primo murale risale al 2016, che ritrae quattro zii cacciatori; l’ultimo al mese di ottobre di quest’anno, che raffigura Celso e Lino Farinotti, padre e figlio.

Al Circolo ‘A Bulaca, luogo di ritrovo del paese, un affresco ricorda i due fratelli Carlo e Domenico Ferrari che lasciarono in eredità alla comunità quel luogo.

