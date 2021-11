Salumi piacentini in 100 ristoranti francesi e tedeschi con i kit di degustazione

I salumi Dop piacentini serviti da Parigi a Berlino. È il senso del progetto “Europe open air taste museum” del Consorzio di tutela dei salumi Dop piacentini che in queste settimane sta portando salami, coppe e pancette Dop piacentini sulle tavole di 100 ristoranti francesi e tedeschi. A essere coinvolti sono per la precisione 40 locali di Parigi, Strasburgo, Nizza e Lione e 60 di Berlino, Düsseldorf, Colonia, Francoforte sul Reno e Monaco: in pratica a ogni ristorante è stato consegnato un kit di degustazione composto da due coppe, dieci salami e una pancetta che verranno serviti come antipasti alla clientela. Il tutto nell’ottica di valorizzare a livello internazionale le specialità piacentine.

A presentarlo, a Piacenza Expo, sono stati il direttore e il presidente del Consorzio dei salumi Roberto Belli e Antonio Grossetti, l’esperta di incoming e attività internazionali di Fiere di Parma Alice Castellani e Patrizia Argenti, titolare di Sp Studio che da tre anni si occupa della campagna di comunicazione del progetto.