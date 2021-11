Da Rovereto a Capo Nord in bici: “Ho pensato di mollare, ma la gente mi ha aiutato”

Mai cognome fu più azzeccato. Diego Guerriero, piacentino di 36 anni, non si arrende mai e cerca di superare sempre i suoi limiti. E lo fa pensando al bene degli altri.

Tutti lo conoscono per il “Tandem volante” progetto che condivide con la moglie Cassandra Poggioli. La coppia raccoglie fondi per acquistare tandem per i disabili, per dare loro la possibilità di spostarsi, da soli non potrebbero farlo, condividendo l’esperienza del viaggio. In sei anni Diego e Cassandra hanno donato ben 35 tandem in tutta Italia.

Ma l’ultima impresa di Diego è andata oltre. È partito da Rovereto per raggiungere Capo Nord, in Norvegia. Ha percorso in bicicletta 4mila chilometri, la maggior parte dei quali in solitudine, attraversando 11 nazioni. Diego ha portato così a termine la North Cape 4000, manifestazione sportiva in cui non è possibile chiedere assistenza. Il piacentino ha donato un risvolto sociale anche a questa impresa portando con sé la bandiera dell’Avis per sensibilizzare alla donazione del sangue. La sua avventura raccontata ne “#LeBuone Notizie” di Telelibertà.