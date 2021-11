Diffamazione sui social network, a processo madre e figlia

Madre e figlia davanti al giudice con l’accusa di aver diffamata una ragazza, la quale aveva denunciato l’ex fidanzato per maltrattamenti. L’uomo nel nel 2017 aveva sparato con una pistola in un bar di Cadeo. La vittima ha ricordato di essere stata gravemente diffamata suI social network e di aver sofferto tantissimo per quanto scritto. Il processo è stato rinviato per il dibattimento.

