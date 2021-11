Gragnano: un oggetto, un pensiero, ed ecco le “Scatole di Natale”. Per chi ha bisogno

Questo Natale a Gragnano basterà poco per fare felice una famiglia o una persona in difficoltà: basta prendere una scatola – quella da scarpe va benissimo – inserire qualche oggetto e pensiero carino, sigillare il tutto e poi consegnarlo al Comune, che provvederà a distribuirla. Ecco l’iniziativa delle “Scatole di Natale” per i più bisognosi lanciata dall’amministrazione comunale di Gragnano e pronta a partire già da lunedì 22 novembre.

Per partecipare, i cittadini di Gragnano potranno procurarsi una scatola da scarpe e all’interno mettere uno o più oggetti da regalare a persone che normalmente non se li possono permettere per ragioni economiche. Qualche esempio? Un prodotto di bellezza, una crema o un profumo; un libro o altri passatempi; qualcosa di “caldo” come una cuffia o una sciarpa ma anche qualcosa di goloso, come alimenti non deperibili. La scatole saranno poi chiuse, sigillate e potranno essere consegnate all’ufficio servizi sociali del Comune fino al 15 dicembre; quindi partirà la consegna a domicilio, perché nessuno si senta solo durante le feste di Natale.