“La sostenibilità a scuola”, corso Isrec per docenti attraverso l’educazione civica

La sfida ambientale si può vincere partendo dai banchi di scuola. Questo il messaggio che l’Isrec di Piacenza ha lanciato ai docenti che hanno partecipato al primo incontro del corso di formazione tenuto all’Isii Marconi. “La sostenibilità a scuola – Teorie e pratiche per l’insegnamento del curricolo di educazione civica” il titolo della giornata di lavoro, aperta da Carla Antonini, direttrice dell’Isrec di Piacenza, e con gli interventi di Antonella Bachiorri e Alessandra Puglisi del Cirea dell’Università degli Studi di Parma, Michele Donati, della facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Parma, e Matteo Mascia della Fondazione Lanza di Padova. Dibattiti e laboratori per insegnanti, in collaborazione con il Cirea di Parma, che serviranno per costruire un curricolo di educazione civica da inserire nei programmi scolastici.

