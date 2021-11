Pontetaro: pulmino sui binari, un morto. Interrotta linea Bologna-Piacenza

Drammatico incidente a Pontetaro, in provincia di Parma. Per cause da chiarire, un pulmino è precipitato dal viadotto autostradale ed è finito sulla linea ferroviaria. Il mezzo è stato centrato da un treno regionale. Il bilancio purtroppo è di un giovane deceduto e tre feriti di cui uno molto grave. Illesi i passeggeri del treno. La circolazione ferroviaria è stata sospesa sulla linea convenzionale Bologna–Piacenza, regolare il traffico sull’alta velocità. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, i vigili del fuoco e la polizia.

