Stasera “Star Bene” su Telelibertà: focus sulle malattie intime femminili

Malattie femminili al centro della nuova puntata di “Star bene. I giovedì della medicina” in programma stasera, 17 novembre, su Telelibertà alle 21. A finire sotto i riflettori saranno le cosiddette “malattie invisibili” che interessano la sfera intima della femminilità: basti pensare all’incontinenza urinaria che colpisce ben quattro milioni di donne in Italia ma che ancora spesso è considerata un argomento tabù. Se ne parlerà invece stasera nella trasmissione in onda sul canale 98 del digitale terrestre e condotta dalla giornalista di Telelibertà Marzia Foletti: il disturbo fra l’altro non colpisce solamente le donne anziane, ma anche quelle più giovani con un impatto pesante sul benessere fisico e psicologico di chi ne è soggetto.

Accanto a questo tema però ne verrà affrontato anche un altro, ossia il dolore pelvico cronico. A discuterne sarà Giulia Ledro, fisioterapista e osteopata, ma la serata, offerta da Soluzione Salute di Cortemaggiore, prevede anche la partecipazione di Paolo Di Benedetto, fisiatra e neurologo di fama nazionale e internazionale.