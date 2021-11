Tira dritto alla rotatoria di Sarmato e si ribalta, grave un’automobilista di 40 anni

Ennesimo incidente alla rotatoria situata poco prima del centro abitato di Sarmato dove una vettura condotta da una donna di 40 anni ha centrato il cordolo del rondò per poi ribaltarsi. Un impatto particolarmente violento che è costato traumi e ferite piuttosto gravi per la conducente, estratta dall’abitacolo dai vigili del fuoco. La 40enne è stata successivamente medicata sul posto dagli operatori del 118 e della Pubblica Assistenza Valtidone, prima del trasporto d’urgenza all’ospedale di Piacenza. Le sue condizioni sono molto gravi. Sul posto anche i carabinieri della stazione di San Nicolò per i rilievi.

