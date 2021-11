Covid, Baldino: “Riapriamo gli hub vaccinali. Entro marzo terza dose per tutti”

Il Covid corre e la situazione sta peggiorando. L’emergenza che si registra in Germania e Austria, dove i nuovi casi e ricoveri sono fuori controllo, fa tremare l’Italia. “Anche nel Piacentino assistiamo a una ripresa dei contagi – spiega il direttore generale di Ausl Piacenza Luca Baldino – per questo motivo abbiamo deciso di riaprire tutte le sedi vaccinali di Piacenza e provincia: ex Arsenale, Fiorenzuola, Castel San Giovanni, Bobbio, Bettola. Dobbiamo accelerare sulla terza dose di vaccino anti-Covid, solo così possiamo lasciare la quarta ondata della pandemia fuori dalla porta.

“Se inizialmente si era pensato di concludere il richiamo entro la fine del 2022 ora arriva indicazione, a livello nazionale, di somministrare la terza dose a tutti entro marzo 2022. Già dalla settimana prossima saremo in grado di effettuare 1.500 vaccinazioni al giorno per arrivare rapidamente, dalla seconda settimana di dicembre a 2.400 al giorno”.

PRENOTAZIONI- Dalla settimana prossima verranno potenziati i centralini telefonici e Ausl sta lavorando per ripristinare la prenotazione tramite le farmacie.

Baldino parla a chi ancora non si è vaccinato nemmeno con le prime due dosi: “Vi rivolgo un appello disperato, vi prego di aderire alla campagna, pensate a voi e a chi vi sta accanto”.

Il direttore generale dell’Ausl si lascia andare ad alcune importanti considerazioni: “Perchè Italia, Francia e Spagna hanno numeri diversi? La percentuale di vaccinati è più alta. Credetemi quando vi dico che dieci punti percentuali fanno una bella differenza. Noi abbiamo accelerato sul Green Pass e mantenuto prudenza e livello di guardia alto. Ora però ci attende la sfida del terzo vaccino. È evidente che stiamo raggiungendo il limite dell’efficacia delle prime dosi (8-9 mesi) e che dobbiamo ripristinare la protezione attraverso il richiamo”. L’Ex Arsenale a Piacenza verrà riportata a pieno regime sette giorni su sette su turni di 12 ore. Non sarà possibile appoggiarsi a Piacenza Expo, tornata tempio di fiere ed eventi.