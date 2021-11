Mottaziana, tamponamento all’incrocio per Agazzino. Tre donne ferite

Incidente sulla strada provinciale per Borgonovo. In base alle prime informazioni, intorno alle 11.30 di venerdì 19 novembre, due auto che procedevano in direzione Piacenza sono state coinvolte in un tamponamento all’incrocio per Agazzino.

A bordo di una Panda viaggiavano tre donne rimaste ferite mentre è illeso il conducente della Range Rover.

Sul posto i soccorritori inviati dal 118, i vigili del fuoco e la polizia stradale.