“Il bambino al centro”: coop dell’infanzia si uniscono per migliorare i servizi

“Il bambino è una persona, un concetto da sempre sottovalutato. Ecco noi vogliamo mettere al centro il bambino, in quanto persona, e capire le sue esigenze”. Così Confcooperative Piacenza ha ufficialmente presentato “PChild”, il nome del sodalizio delle cooperative sociali piacentine, che offre servizi per la prima infanzia.

“Cooperative – afferma il presidente Daniel Negri – che hanno deciso di collaborare creando una rete di servizi destinata ai più piccoli, regolata da un sistema di offerta educativa condivisa, ma al contempo specifica e distintiva. Le cooperative coinvolte sono nove; Sfinge, Unicoop, Consorzio Farnesiana, Eureka, La Casa Morgana, Fenice, AuroraDomus, Strade Blu, L’Arco.

Fra le azioni del sodalizio rientrano “le proposte ai genitori, agli operatori e alla comunità piacentina. Tutto ciò per promuovere la cultura pedagogica e l’attenzione primaria e sensibile verso le bambine i bambini del nostro territorio”. Le nove cooperative piacentine, che hanno dato vita al progetto, gestiscono ben 32 strutture e la maggior parte asili nido, ma vi sono anche librerie per i più piccoli e spazio bimbi, distribuiti in varie zone della città e in tanti comuni del Piacentino.

“Ci si attende un aumento della qualità educativa erogata dalle cooperative sociali che gestiscono servizi alla prima infanzia. Gli obiettivi sono: promozione della cultura dell’età minori, basata su criteri di eccellenza frutto della più alta riflessione pedagogica che vede la nostra regione protagonista, aumento delle visibilità dei servizi sul territorio per una puntuale informazione alle famiglie sulle opportunità educative offerte dal nostro territorio comunale provinciale”. E’ stato realizzato anche un opuscolo che sarà distribuito alle famiglie interessate.

“Con PChild – spiega Nicoletta Corvi, direttore di Confcooperative Piacenza – vogliamo fare rete, valorizzando le rispettive esperienze per arricchire i nostri servizi”.