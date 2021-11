Volontari piantano otto alberi nei giardini della Besurica: “Per educare i giovani”

In occasione della Festa dell’albero, ieri mattina nei giardini pubblici di via Perfetti, alla Besurica, un gruppo di volontari ha messo a dimora otto piantine. Una giornata pensata e organizzata da alcuni volenterosi cittadini, desiderosi di abbellire l’area e di trasmettere ai più giovani alcuni semplici concetti legati al rispetto dell’ambiente.

I bambini e i ragazzi che hanno preso parte assieme alle famiglie alla sistemazione delle piante, hanno potuto leggere cartelli con illustrazioni e parole riguardanti l’importanza degli alberi e la loro funzione. “L’intento di questa iniziativa – hanno detto i promotori – è far capire loro di considerare dei veri amici gli alberi, di rispettarli e di amarli come fossero parte di noi”.

