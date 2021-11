Assofa: 40 anni di dedizione alle persone disabili: incontro con don Pozza

Taglia il traguardo dei 40 anni di attività Assofa, l’associazione di solidarietà familiare per persone diversamente abili. Correva l’anno 1981 quando alcune famiglie si rivolsero a monsignor Enrico Manfredini, allora vescovo di Piacenza, per far emergere la mancanza di servizi per il tempo libero delle persone con disabilità. Quell’appello disperato venne subito raccolto da Monsignor Manfredini che coinvolse Azione Cattolica, il Movimento dei Focolari, Comunione e Liberazione e le parrocchie. La prima iniziativa messa in campo fu la “Festa del Sabato”. Da quell’esperienza arrivò Assofa. La celebrazione dei quarant’anni è iniziata a settembre con la castagnata a Verano di Podenzano e proseguirà venerdì 26 novembre con un incontro, aperto a tutta la cittadinanza, con don Marco Pozza, sacerdote della diocesi di Padova, cappellano del carcere di massima sicurezza “Due Palazzi” e conduttore di alcuni programmi di TV2000, dedicati rispettivamente al Padre Nostro, all’Ave Maria e al Credo, in cui ha avuto come coprotagonista stabile lo stesso Papa Francesco. L’incontro, dal titolo “Chi è il mio prossimo? La cura data e ricevuta”, si terrà alle 20 e 45 nella chiesa di San Giuseppe Operaio.

