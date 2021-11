Prevenzione tumori del collo: più di cento piacentini agli screening gratuiti

Grande successo oggi, martedì 23 novembre, per la giornata nazionale di prevenzione dei tumori del collo promossa per la prima volta dalla Sio – Società italiana di Otorinolaringologia e chirurgia cervico-facciale per sensibilizzare la popolazione sul tema. L’ospedale di Piacenza ha promosso uno #creening gratuito cui hanno aderito oltre un centinaio di cittadini.

I partecipanti hanno potuto avere un colloquio con uno specialista, che ha fornito alla persona una valutazione dello stato di salute del collo e delle prime vie aeree. Semaforo verde, quindi, per chi non è stato ritenuto a rischio, mentre per chi è rientrato in una situazione “sospetta”, è scattata la proposta di ulteriori accertamenti: il reparto di Otorinolaringoiatria li ha quindi presi in carico la persona per successivi controlli specifici.

In occasione della giornata di sensibilizzazione, è utile ricordare quali sono i fattori di rischio per queste patologie. “Il 75% dei carcinomi della testa e del collo – evidenzia il primario di Otorinolaringoiatria Domenico Cuda, che è anche presidente SIOeChCF – è causato dal fumo di tabacco e dall’abuso alcolico. Altri fattori determinanti sono le esposizioni prolungate a materiali nocivi come polveri di legno, lavorazioni del cuoio, amianto e nichel, alcuni virus tra i quali il papilloma umano, Hpv, e il virus di Epstein-Barr o, ancora, l’esposizione a radiazioni ionizzanti e a inquinanti atmosferici. Eventuali noduli o tumefazioni rilevate dalla persona stessa nella zona del collo e presenti da almeno un paio di settimane sono altri campanelli d’allarme”. In questi casi, si consiglia di rivolgersi al proprio medico di famiglia.