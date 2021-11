Violenza alle donne, in aumento i procedimenti penali: +31% in un anno

Se nel 2020 i procedimenti aperti per casi di stalking, maltrattamenti e violenza sessuale erano stati 341, quest’anno si è a quota 447. Nel 2021 aperti 90 procedimenti per stalking (101 indagati), 279 per maltrattamenti (306 indagati) e 78 per violenza sessuale (82 indagati).

Dati allarmanti, che anticipano la Giornata Internazionale contro la violenza alle donne che si terrà giovedì 25 novembre. Sul tema, domani, mercoledì, alle 15 nel salone di palazzo Gotico, le massime autorità piacentine e le istituzioni locali daranno il loro contributo, in un confronto aperto alla cittadinanza.

“Noi magistrati abbiamo a che fare con violenze di ogni tipo tutti i giorni. Ma quelle che si consumano in famiglia mi lasciano un’amarezza maggiore. In quest’ambito spesso le violenze fisiche, e più ancora quelle psicologiche, vengono percepite come normali dagli uomini. E inizialmente le considerano tali anche molte donne che le subiscono”.

Sono le parole del procuratore della repubblica di Piacenza, Grazia Pradella, nell’intervista rilasciata a Libertà.

