Logistica alla Barabasca di Fiorenzuola, prende forma il palazzo frigo

Prende sempre più forma il magazzino verticale per alimenti surgelati alla Barabasca di Fiorenzuola dove proseguono i lavori per realizzare la piattaforma logistica destinata a ospitare gli impianti della New Cold, multinazionale che opera nell’ambito della logistica alimentare legata alla catena del freddo. Il magazzino verticale ribattezzato dai critici “megafrigo” sarà alto 40 metri. Alla Barabasca nel frattempo è stata montata la struttura esterna. I lavori dovrebbero essere ultimati nel maggio del prossimo anno.

