San Polo e I Vaccari attende il nuovo parroco don Severino Mandelli

Le comunità di San Polo e di Ivaccari attendono con trepidazione l’arrivo del loro nuovo parroco. Nei giorni scorsi è stato infatti nominato don Severino Mondelli parroco di San Polo (nel comune di Podenzano) e Ivaccari (nel comune di Piacenza che dista 3 chilometri da San Polo). L’atto vescovile è del 13 novembre. Era stato il vescovo Cevolotto ad annunciare ai parrocchiani, durante la Cresima a San Polo nel mese di ottobre, che non li avrebbe lasciati soli. Le due comunità infatti erano rimaste orfane del loro parroco, don Franco Sagliani, nel mese di giugno, scomparso a causa del Covid, un lutto che ha profondamente colpito tutti perché tutti erano legati al loro sacerdote che per trent’anni aveva guidato le parrocchie.

Arriverà a San Polo e Ivaccari don Severino Mondelli, che dal 2019 è collaboratore nella parrocchia Santi Angeli Custodi a Borgotrebbia (Piacenza) e nella Comunità pastorale 3 del Vicariato di Piacenza e Gossolengo, conosciuto anche come “prete canterino”, per le sue performance canore durante le sue omelie. In più occasioni aveva infatti cantato brani dei Nomadi spiegando il Vangelo.