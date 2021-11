Star bene: alle 21 su Telelibertà si parla di cellulite con Del Rocino e Miretta

È il nemico numero uno delle donne: parla della cellulite, in quanto patologia, la nuova puntata di “Star bene” la trasmissione di Telelibertà in onda ogni giovedì sul canale 98 del satellitare terrestre. Stasera, 25 novembre, alle 21 a parlarne, al microfono della giornalista Marzia Foletti, saranno la biologa nutrizionista Mirella Del Rocino e Paola Miretta, personal trainer.

“Non tutti sanno che la cellulite non è solo una questione estetica – spiega Foletti – intanto ne soffre ben l’80 o il 90 per cento delle donne e poi si tratta di una patologia vera e propria che come tale va trattata: il rischio è quello di commettere dei gravi errori come quando, per combatterla, ci si affida a diete drastiche”.