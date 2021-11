Val d’Arda, fungaiolo trova un tartufo bianco gigante da sette etti e mezzo

Ritrovamenti del genere capitano poche volte nella vita: quella di Franco Bonomi, pensionato di Castell’Arquato, è sicuramente uno di questi. L’uomo, in cerca di funghi sulle colline della Val d’Arda, è infatti incappato in un tartufo bianco dal peso di circa sette etti e mezzo. Un ritrovamento che ha dell’incredibile, specie in una stagione come questa: a causa della scarsità di piogge, infatti, i tartufi rinvenuti questo autunno sono stati prevalentemente di piccole dimensioni.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà