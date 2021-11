Grazzano Visconti, piano viabilistico per evitare ingorghi nel periodo natalizio

A Grazzano Visconti sensi unici, maggiore personale di sicurezza e di polizia locale, e ulteriori parcheggi per evitare criticità viabilistiche durante le giornate dei mercatini di Natale in programma nel borgo vigolzonese fino al 6 gennaio.

Il Comune di Vigolzone, insieme alla proprietà del borgo (la famiglia Visconti di Modrone), al gestore Tipico Eventi e alla polizia locale di Val Nure Val Chero si sono seduti al tavolo per elaborare un piano viabilistico con l’obiettivo di evitare di ritrovarsi ad affrontare tutte le criticità che si sono verificate il 31 ottobre durante la manifestazione di Halloween, dove si sono create lunghissime code tra Grazzano e la statale 654 di Val Nure e la statale 45 di Val Trebbia, ingorghi e situazioni di pericolo con numerosi visitatori che hanno parcheggiato lontano dal borgo, per esempio a Maiano, raggiungendo a piedi Grazzano camminando a bordo della strada statale.

Il piano viabilistico è stato illustrato dal sindaco Gianluca Argellati durante il consiglio comunale di mercoledì rispondendo ad un’interpellanza presentata dal gruppo di opposizione “Vigolzone Insieme” che chiedeva quali azioni si intendessero intraprendere per garantire la sicurezza e la viabilità in occasione degli eventi in programma a Grazzano a dicembre.