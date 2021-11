“Violenza contro le donne: nessun alibi”. Alle 21 puntata speciale di Nel Mirino

Nel Mirino, il format di approfondimento di Telelibertà in onda ogni venerdì alle 21, questa sera si presenta in versione speciale dedicando la puntata all’incontro dal titolo “Violenza contro le donne: nessun alibi” organizzato nel salone monumentale di Palazzo Gotico da Valentina Stragliati, presidente del Tavolo provinciale contro la violenza sulle donne. Un seminario, moderato dal direttore di Telelibertà e Liberta.it Nicoletta Bracchi, che si è avvalso della partecipazione, oltre a quella del presidente della Provincia e sindaco di Piacenza Patrizia Barbieri, dei rappresentanti delle diverse istituzioni. Un bell’esempio di unità e di “modello Piacenza”. Centoventi minuti intensi che raccolgono le professionalità, le esperienze e le testimonianze di chi ogni giorno è impegnato sul campo per monitorare e lottare con strumenti efficaci contro la violenza di genere.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà