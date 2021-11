Con 700 cantine da tutta Italia, tre giorni di vignaioli indipendenti a Pc Expo

Le code di auto in strada e la fila chilometrica, che nella mattinata di sabato 27 novembre già dall’orario di apertura hanno battezzato la X edizione del Mercato dei vini con protagonisti i produttori e i prodotti della Federazione italiana dei vignaioli indipendenti Fivi a Piacenza Expo, bastano a rendere l’idea del clima di attesa e del successo di questa tornata così speciale con migliaia di visitatori da tutto il Nord Italia, e non solo, sin dall’apertura dei battenti. Speciale per la ricorrenza da festeggiare, dopo lo slittamento del 2020 causa Covid. Speciale per gli ospiti e gli eventi, dal sommelier Andrea Amadei di Decanter su Rai Radio2 nella giornata inaugurale di oggi, sabato, al sottosegretario all’agricoltura Gian Marco Centinaio, atteso domenica 28.

Evento speciale nei numeri, con quasi 700 cantine da tutta Italia e una piccola delegazione da Francia, Bulgaria e Slovenia. Speciale nei temi e nei valori portati in evidenza quest’anno: ricerca, sostenibilità ambientale e tutela della biodiversità. Dalla presidente nazionale FIVI, Matilde Poggi, all’amministratore di Expo, Giuseppe Cavalli, al presidente del Consorzio vini Doc Piacentini, Marco Profumo, le prime reazioni a caldo di organizzatori e protagonisti sono ovviamente di grande soddisfazione.

“I risultati di questi primi 10 anni sono spaventosi, oltre ogni aspettativa – dice la presidente nazionale Fivi, Matilde Poggi – sono tra i pionieri che ci hanno creduto da subito, quando ci telefonavamo uno ad uno per dirci: dai, vieni a Piacenza anche tu. E’ stato così per i primi tre anni, poi tutto ha iniziato a correre sulle sue gambe e siamo arrivati a numeri impressionanti. Tutto ciò grazie all’identità che esprimiamo: qui ci sono solo produttori indipendenti che si occupano in prima persona dell’intero processo. Dietro ai banchetti non trovate addetti alle vendite o al marketing ma i vignaioli. E’ questa trasmissione diretta della cultura vitivinicola, del lavoro e dei suoi frutti che fa la differenza del nostro mercato”.

Il Mercato dei vini Fivi a Piacenza Expo prosegue domenica 28 (dalle 11 alle 20) e lunedì 29 (dalle 10 alle 18).