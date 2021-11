Il Sentiero del Tidone diventa d’autore con un percorso letterario

Il Sentiero del Tidone diventa un percorso non solo naturalistico ma “letterario”, adatto per raccontare storie ma anche per leggersi un buon libro sotto l’ombra di un albero o location dove presentare nuovi volumi in uscita. È con il progetto “Sentiero d’autore: storie per una valle” che i comuni di Sarmato e Pianello hanno vinto il bando “Città che Legge 2020”, primi e unici in tutta l’Emilia Romagna (con Piacenza, seconda classificata nella categoria dedicata alle città più grandi). Un’iniziativa ricca di idee, tra cui il trasporto di libri nelle frazioni isolate con un’Apecar che sarà trasformata in biblioteca ambulante.

Tra le tantissime proposte, si va dai picnic letterari per i più piccoli alle ore di lettura en plein air con le classi delle scuole; dalla valorizzazione del museo archeologico di Pianello ad una “staffetta dei libri”(una gara sia sportiva, sia culturale lungo il percorso) fino ai workshop di scrittura narrativa. E poi ancora: camminate a tappe con il racconto di testimoni locali, aperitivi letterari sotto ai viadotti di Ponte Tidone e Pianello, incontri con gli autori di libri nei luoghi più suggestivi lungo il torrente, installazione di punti per il libero scambio di libri, creazione di podcast da ascoltare lungo il percorso dal proprio cellulare.