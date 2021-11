Colletta alimentare, a Piacenza e provincia raccolte oltre 5 tonnellate

Ieri, sabato 27 novembre, in 52 supermercati piacentini e grazie all’impegno di 450 volontari si è conclusa la giornata della Colletta Alimentare.

Sono stati donati oltre 5 tonnellate di alimenti da distribuire ai più bisognosi. Sul nostro territorio sono circa 4.000 gli assistiti, che attingono ai prodotti raccolti tramite le 22 associazioni accreditate che si appoggiano al Banco Alimentare.

Nelle prossime due settimane le associazioni andranno a ritirare, presso il magazzino di Podenzano, gli alimenti da distribuire ai propri assistiti prima delle festività natalizie.

La restante parte verrà trasportata a Fontevivo (Parma) e verrà gestita dal Banco Alimentare per soddisfare le richieste, non solo del nostro territorio, ma anche del resto delle province emiliane.

