Biogas a Borgotrebbia, in pochi giorni raccolte 1.400 firme contro l’impianto

In cinque giorni ha raccolto più di 1.400 firme. Riscuote consensi la petizione contro l’impianto a Biogas a Borgotrebbia. A lanciarla sul portale “Change.org” è stata la piacentina Dorin Di Genova dopo la notizia del via libera della conferenza dei servizi – l’organismo con, tra gli altri enti, il Comune, la Provincia, l’Azienda Usl, l’Arpae – al progetto zootecnico presentato dall’azienda agricola Casabella con sede in via Agosti a Borgotrebbia.

I DETTAGLI IN EDICOLA OGGI CON IL QUOTIDIANO LIBERTA’