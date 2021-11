Covid a scuola, Governo fa marcia indietro: “No alla Dad con un solo contagio”

Covid a Scuola: prima la notizia della quarantena immediata in presenza di un solo contagio, ora la marcia indietro del Governo che “supera” la circolare emanata proprio ieri sera, 29 novembre. “Non ci sarà alcun ritorno in Dad in caso di presenza di un solo alunno contagiato”. A precisarlo sono fonti del Governo che spiegano come “alla luce della situazione epidemiologica attuale e dopo i necessari approfondimenti, continuano a valere le precedenti regole sulla quarantena in classe”. Solo chi va in isolamento farà didattica a distanza, la classe invece continuerà in presenza.

È questo, secondo le prime informazioni, il contenuto di una nota esplicativa di chiarimento a firma del ministero della Salute e del Ministero dell’Istruzione.