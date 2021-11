Ponte dell’Olio dedica un cippo a Maria Montessori. Accanto alla panchina rossa

Un cippo dedicato a Maria Montessori è stato inaugurato nella mattinata di domenica a Ponte dell’Olio per iniziativa de “Il cassetto delle idee”, il gruppo di discussione e coinvolgimento su tematiche relative alla condizione della donna. Ha così celebrato la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Nell’area verde in viale della Stazione, accanto alla panchina rossa, domenica ha voluto dedicare questo piccolo monumento a Montessori, medico, educatrice, neuropsichiatra infantile, pedagogista, nel 151esimo anniversario della sua nascita. Nata nel 1870, é stata l’unica donna iscritta in un istituto tecnico e ha portato avanti le proprie idee in un mondo dominato da uomini. Nel 1899 è stata invitata a rappresentare l’Italia nel congresso femminista di Londra; in pedagogia mise a punto un metodo educativo che ancora oggi è in uso e porta il suo nome.

