Gragnano, risorse Covid alle famiglie in difficoltà. Calza: “Risultato confortante”

Quattro mensilità di affitto assicurate a tutti i richiedenti in possesso dei requisiti; coperto il 100% delle domande e assicurata una mensilità in più rispetto a quanto previsto dal bando. E’ quanto avvenuto a Gragnano, dove “il Comune ha fatto la scelta di indirizzare prioritariamente le risorse straordinarie cioè i Fondi Covid a favore delle famiglie, da un lato come aiuto alle genitorialità e alla lotta contro la natalità e dall’altro a favore delle persone più in difficoltà del nostro paese e questa scelta ha consentito di ottenere importanti risultati. Quello del bando affitti è uno di questi“.

Sono il sindaco, Patrizia Calza, e l’assessore ai servizi sociali Marco Caviati a spiegarlo con una nota.

“In effetti, con riferimento alla graduatoria del Bando Affitti, si evince che tutte le 48 domande presentate da cittadini in possesso dei requisiti ex lege, e inserite in graduatoria, per un fabbisogno complessivo di euro 53.404,98, non solo sono state accolte ma anche interamente coperte – prosegue il comunicato -: un risultato ottenuto utilizzando le risorse regionali ma anche il fondo di solidarietà comunale e parte delle risorse Covid Zona Rossa. Nello specifico sono stati stanziati: € 13.084,98 quali risorse regionali (prima tranche) – a favore di 11 domande; € 13.665,00 quali risorse regionali (seconda tranche) a favore di ulteriori 11 domande; € 18.555,00 del fondo di solidarietà comunale a favore di 17 domande e infine € 8.100,00 quale contributo comunale affitto finanziato grazie ai fondi zona rossa a favore di 9 domande. Infine in occasione dell’ultima variazione di bilancio, con fondi Zona rossa, si è incrementato il capitolo del contributo comunale al sostegno dell’affitto di ulteriori € 16.900,00. L’importo è stato interamente destinato a favore di tutti i 48 utenti in graduatoria, quale integrazione dei finanziamenti citati, per garantire la copertura di una ulteriore mensilità di affitto. In pratica dunque a Gragnano tutte le famiglie in difficoltà hanno ricevuto quest’anno una somma utile a coprire non tre ma quattro mensilità di affitto”.

“E’ un risultato che davvero ci conforta – commentato gli amministratori -. Nel nostro Distretto, quello di Ponente, quest’anno sono state avanzate 617 richieste di aiuto tramite il bando, praticamente un numero di domande doppio rispetto quello dello scorso anno. Nonostante il doppio stanziamento della Regione, il primo di 139.000 euro e il secondo di 256.000 euro, sono rimaste inevase 272 domande. A Gragnano invece quest’anno, tutti coloro che , in possesso dei requisiti, hanno domandato hanno ricevuto e hanno coperto una parte consistente dell’affitto .Ciò anche grazie al grosso e impegnativo lavoro amministrativo svolto dal personale del servizio sociale comunale che ringraziamo per la dedizione e lo zelo con cui svolgono il ruolo. Siamo preoccupati invece per il futuro poiché l’anno prossimo non si potrà più contare su risorse straordinarie Covid ma sappiamo che la situazione economica stenta a riprendersi. Basta dire che , in occasione dell’ultima variazione di bilancio, abbiamo dovuto registrare una diminuzione di 60.000, 00 delle entrate da addizionale Irpef. Segno che la congiuntura economica ha davvero influito negativamente sulle condizioni economiche di tante famiglie”.