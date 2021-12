“Manca la provenienza della carne in etichetta”: sequestrati 800 chili di salami

I carabinieri per la Tutela agroalimentare hanno sequestrato in tutta Italia oltre 15 tonnellate di alimenti a seguito di ispezioni effettuati nelle aziende del settore.

Nel corso delle attività di controllo, che hanno interessato le regioni Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Calabria e Sicilia, sono state riscontrate violazioni alle normative sull’etichettatura e presentazione dei prodotti, sulla rintracciabilità degli alimenti e tutela dei marchi tutelati Dop e Igp. Le operazioni di ispezione hanno portato anche a sanzioni amministrative per complessivi 41mila euro e a una denuncia a un persona all’Autorità giudiziaria per tentata frode in commercio aggravata.

“A Piacenza – spiegano i carabinieri – presso un salumificio sono state sequestrati 800 chili di salami, per un valore di mercato di 8mila euro, per la mancata indicazione obbligatoria in etichetta del luogo di provenienza della carne suina lavorata. Elevata contestualmente a carico del titolare sanzione amministrativa”.

