A “Le Buone Notizie” intervista a Babbo Natale: “Vi aspetto all’Emporio Solidale”

Babbo Natale è già arrivato! Con le sue letterine e la slitta si è momentaneamente trasferito all’Emporio Solidale di Piacenza prima di “volare” in Paesi lontani. Da sabato 4 a sabato 18 dicembre la sala riunioni dell’Emporio si trasformerà nella casa di Babbo Natale: cucina, studio, stanza dei giochi, camera da letto e persino stanza dei folletti aiutanti di Babbo Natale! Tutta la casa sarà a disposizione di bambini e famiglie per avventurarsi in un viaggio. “L’Emporio è un luogo speciale, nel quale si tocca con mano la generosità e si creano relazioni feconde, che arricchiscono tutta la comunità – spiega Lidia Frazzei, Care Manager della struttura. Il periodo natalizio dà a Emporio la possibilità di condividere con la città tutto questo, lasciandosi trasportare dall’atmosfera del Natale”. Telelibertà ha incontrato in anteprima Babbo Natale che si è lasciato intervistare per la rubrica “#LeBuone Notizie”, in onda ogni giovedì all’interno del telegiornale TGL.

Le difficoltà economiche delle famiglie, sostenute da Emporio, purtroppo non vanno in vacanza e nel periodo natalizio c’è bisogno più che mai della solidarietà di chi sta meglio. “Quest’anno nel periodo natalizio raccoglieremo accessori per la cucina, in modo da ampliare la gamma dei prodotti a disposizione delle nostre famiglie – prosegue Frazzei: carta da forno, di alluminio, pellicola trasparente, spugnette e tanto altro. Chi desidera può portare i prodotti donati direttamente in Emporio nei nostri orari di apertura: lunedì e mercoledì 15-17, martedì e giovedì 9-12”.