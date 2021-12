Carpaneto, lupo mangia una manzetta e un vitello nella stalla. Allevatore in allarme

Un lupo ha mangiato una manzetta e un vitello all’interno di una stalla a Ceradello di Carpaneto. Lo racconta Guido Palladini, allevatore di bovine da latte. “Appena arrivati in stalla abbiamo visto che il lupo era entrato nel recinto delle manzette e ne aveva uccisa lacerandole il costato. La mattina del due dicembre in stalla abbiamo trovato una seconda carcassa. Il lupo è tornato di notte e ha ucciso un vitello appena nato. Qui ci sono diversi lupi e con la fototrappola ne abbiamo fotografati anche recentemente quattro insieme. Non mi stupisco, tutte le mattine vedo 7-8 caprioli nei campi vicino a casa, sono le loro prede privilegiate. La mia paura – prosegue Palladini – è che trovino più facile procurarsi il cibo in azienda rispetto alla caccia. Non vorrei né diventare il ristorante del lupo, né passare le prossime notti a vegliarlo. Ho già fatto la denuncia all’Ausl e presenterò la richiesta di indennizzo, ma non sappiamo proprio come fare per fermarlo”.

L’aumento degli esemplari di lupo fa sorgere qualche preoccupazione, soprattutto quando si muovono in branco e pongono un problema di sicurezza per gli uomini che lavorano in campagna. “Occorrerebbe essere formati su come comportarsi di fronte a un branco di lupi – riflette Filippo Gasparini, presidente di Confagricoltura Piacenza – per evitare di incorrere in ulteriori pericoli. Alcuni di questi animali, oltretutto, sono divenuti stanziali e si avvicinano a case ed aziende con confidenza crescente”.