Natale in piazza Duomo, il palazzo vescovile si accende con il calendario dell’Avvento

Piazza Duomo s’illumina con il calendario dell’Avvento. Il simbolo natalizio è infatti proiettato ogni pomeriggio e ogni sera sul palazzo vescovile di Piacenza. Le finestre – trasformate in caselle – contengono le esibizioni virtuali di alcuni musicisti, che il 24 dicembre si ritroveranno poi in presenza per uno spettacolo dal vivo. Un esordio, quello di ieri sera (1° dicembre), a cui non ha voluto mancare il vescovo Adriano Cevolotto. A partire da venerdì 10 dicembre, inoltre, si accenderà il videomapping tridimensionale in piazza Duomo.