Oltre 50 nuovi platani in viale Tramello. Mancioppi: “Forte impronta verde”

Oltre 50 nuovi platani sono stati messi a dimora in viale Tramello e viale Maculani a Piacenza, negli spazi lasciati vuoti da piante abbattute negli anni precedenti e mai rimpiazzate. Si tratta di specie Platanor Vallis Clausa, la prima qualità di questa pianta brevettata e resistente all’agente patogeno del cancro colorato del platano.

“Negli anni – spiega l’assessore all’Ambiente, Paolo Mancioppi – diverse piante presenti su queste vie sono state abbattute proprio perché malate a causa di questo agente patogeno, capace di proliferare e diffondersi attraverso le radici interconnesse di alberi della stessa specie. Abbiamo quindi provveduto, con un importante intervento di riqualificazione, dapprima ad eliminare le ceppaie presenti onde evitare possibili focolai e successivamente alla sostituzione delle essenze abbattute, avendo cura di reintegrare nel numero anche quelle tolte in passato e mai sostituite. Così come abbiamo fatto ultimamente sul Pubblico Passeggio, in Via Palmerio e Via Beverora, e in molte zone della città, siamo intervenuti sia in ottica di tutela e salvaguardia del patrimonio arboreo esistente sia per una sua valorizzazione ed implementazione, recuperando anche ciò che non era stato fatto in passato. Via Tramello e via Maculani sono due viali storici della città, lungo la cinta delle antiche mura, che con questo intervento rendiamo più belli, sicuri e con una forte impronta verde”.

Una operazione di piantumatura che ha lasciato piacevolmente sorpresi i residenti della zona – molti dei quali passeggiano proprio all’ombra dei platani della via portando a spasso i propri cani – oltre ai piacentini che quotidianamente parcheggiano l’auto nel viale per recarsi all’ospedale Guglielmo da Saliceto per lavoro, visite ed esami.

La mancata sostituzione degli alberi abbattuti – in viale Tramello come in numerose altre zone della città – era stata da tempo evidenziata dalle telecamere di Telelibertà, che in un servizio Tg dell’aprile 2016 avevano documentato lo stato (e soprattutto le carenze) del verde pubblico cittadino.

Con questo intervento, e anche grazie all’operazione di profonda ripulitura fatta a maggio dai volontari dell’iniziativa “Puliamo Piacenza” – organizzata da Editoriale Libertà, Legambiente Plastic Free – la via si appresta a tornare un’oasi di verde, equilibrata nella sua piantumazione lungo l’asse stradale: un vero viale che da via Campagna costeggia le mura farnesiane e introduce a piazzale di Porta Borghetto.

Per la soddisfazione completa di chi percorre la ciclabile sul lato della ex-Acna – a piedi, di corsa, con i passeggini o in bicicletta – ora manca solo una cosa: una adeguata sistemazione del fondo del vialetto, disseminato di enormi pozzanghere quando piove. Anche in questo caso un disagio già segnalato da Libertà.it, nell’ottobre 2018 e nel dicembre 2019.