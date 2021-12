L’albero di Natale è arrivato in piazza Cavalli: oggi l’inaugurazione

Nella notte l’albero di Natale è arrivato in piazza Cavalli. Oggi – 3 dicembre – si terrà l’inaugurazione dell’enorme abete davanti al municipio di Piacenza, addobbato e illuminato per le festività. L’evento è in programma intorno alle 18. Fino all’ultimo, l’installazione era a rischio: la pianta è rimasta bloccata in val Nure per un giorno a causa delle dimensioni che hanno richiesto una procedura eccezionale. Il trasporto e l’attività di sollevamento sono stati effettuati da Sae Italia Spa.

