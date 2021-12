Nel 2020 meno incidenti ma più morti e feriti. La Statale 10 strada più pericolosa

Sono come prevedibile calati gli incidenti nel 2020, l’anno del lockdown totale, ma quando si è tornati a circolare sono aumentati i morti in strada e anche i feriti. L’analisi arriva dall’Aci nazionale che, nel report “La localizzazione degli incidenti stradali nel 2020”, ha pubblicato ieri la mappa delle strade più pericolose e delle categorie più colpite in Italia.

Nel Piacentino, si sono contati 792 incidenti in un anno (1.041 nel 2019), ventisette mortali (21 l’anno precedente). Ventotto le vite stroncate, 1.016 i feriti su quello che è un vero campo di battaglia. Quest’anno, stando a quanto anticipato dall’Osservatorio per l’educazione alla sicurezza stradale dell’Emilia-Romagna, nei primi undici mesi del 2021 si erano già contate purtroppo ventisette vittime.

Vengono considerate sedici strade nel Piacentino, tra cui l’Autostrada del sole (A1) )e quella dei Vini (A21), compresa la diramazione per Fiorenzuola. Il maggior numero di incidenti si è verificato lungo la Padana Inferiore (Statale 10), con 67 per 111 feriti.

IL SERVIZIO COMPLETO SU LIBERTA’ IN EDICOLA