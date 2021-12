Rinasce l’Anpi Val Nure, presidente Elena Mazzocchi. Incontro il 6 dicembre

L’Anpi Val Nure rinasce ufficialmente dal congresso sezionale che si è tenuto nei giorni scorsi a Ponte dell’Olio. L’associazione in realtà non è mai venuta meno, ma l’ultimo congresso ha dato l’input per darsi una struttura ufficiale e definire una serie di iniziative che intendono coinvolgere i valnuresi. La prima di queste sarà lunedì 6 dicembre, alle 20.45, nella sala consiliare del Comune di Pontedellolio, dove Iara Meloni, ricercatrice e storica, dialogherà con Enrico Battini presentando il suo libro “Memorie resistenti. Le donne raccontano la Resistenza nel Piacentino”. La serata sarà aperta a tutti ad ingresso libero. Una donna è anche la presidente della rinnovata Anpi Valnure. E’ Elena Mazzocchi, che è stata la prima donna del Pci ad entrare nel consiglio comunale di Ponte dell’Olio negli anni ‘80.

