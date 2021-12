Via Romagnosi, incendio in appartamento. Intervento dei vigili del fuoco

Fiamme nella cucina di un’abitazione di via Romagnosi sabato 4 dicembre a tarda sera. L’incendio si è sviluppato dal forno ma è subito stato circoscritto grazie all’intervento di una squadra dei vigili del fuoco sul posto anche con l’autoscala. Il calore delle fiamme ha causato la rottura dei vetri della cucina ma le altre stanze dell’appartamento, posto al primo piano, sono rimaste agibili e la famiglia residente ha potuto passare la notte in casa. Per maggior sicurezza i vigili del fuoco hanno anche effettuato un controllo al tetto dell’edificio senza riscontrare particolari problemi.

