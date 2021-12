Covid, oggi due morti a Piacenza: un uomo e una donna di soli 40 anni

Il bollettino Covid registra anche oggi due decessi nella nostra provincia: si tratta di una donna di 40 anni e un uomo (di cui non è stata comunicata l’età).

I nuovi contagiati piacentini sono 48, di cui 21 sintomatici.

Scendono a tre i ricoverati in Terapia intensiva nel nostro ospedale.

Dall’inizio della pandemia, i decessi nella nostra provincia sono 1.622, mentre i piacentini trovati positivi sono 27.817.

L’ANDAMENTO DELLA PANDEMIA A PIACENZA

LA SITUAZIONE IN REGIONE

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 463.446 casi di positività, 1.707 in più rispetto a ieri, su un totale di 29.952 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 5,7%.

L’età media dei nuovi positivi di oggi è 40,7 anni.

Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 600 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 424.281. I casi attivi, cioè i malati effettivi, oggi sono 25.333 (+ 1.097).

Purtroppo, oggi si registrano 10 decessi in Emilia Romagna. In totale, dall’inizio dell’epidemia, i morti in regione sono 13.832.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 79 (+2 rispetto a ieri), 728 quelli negli altri reparti Covid (+25).

LA SITUAZIONE NELLE PROVINCE

Questi i casi di positività sul territorio dall’inizio dell’epidemia, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 27.817 a Piacenza (+48 rispetto a ieri, di cui 21 sintomatici), 34.442 a Parma (+112, di cui 45 sintomatici), 53.858 a Reggio Emilia (+151, di cui 99 sintomatici), 76.575 a Modena (+210, di cui 59 sintomatici), 96.960 a Bologna (+398, di cui 236 sintomatici), 15.244 casi a Imola (+61, di cui 44 sintomatici), 28.253 a Ferrara (+115, di cui 34 sintomatici), 38.520 a Ravenna (+179, di cui 118 sintomatici), 21.739 a Forlì (+123, di cui 96 sintomatici), 24.310 a Cesena (+129, di cui 42 sintomatici) e 45.728 a Rimini (+181, di cui 97 sintomatici).