I castellani salutano don Paolo Capra in partenza per Fiorenzuola

Oggi, domenica 5 dicembre, durante la messa delle 10 e poi ancora durante quella delle 18 in Collegiata i castellani salutano don Paolo Capra. Dopo sette anni di servizio, a contatto soprattutto con i giovani, il sacerdote lascerà la parrocchia valtidonese per trasfersi in quella di Fiorenzuola. “Sono stati sette anni intensi – dice don Paolo. – Fin da subito questa comunità mi è apparsa nella sua grandezza, non solo nel senso della dimensione di grande parrocchia, ma nella sua grandezza. NOn ho fatto granché, ho solo raccolto e portato avanti l’eredità di chi mi ha preceduto, facendo cose che erano già nel mio dna”. Nel frattempo sono iniziati i saluti da parte di tutte le realtà con cui don Paolo si è relazionato, tra cui gli amministratori locali che gli hanno donato una targa come segno di riconoscenza da parte dell’intera città di Castelsangiovanni.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà