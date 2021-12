Isolato in casa da 40 giorni: “Ho fatto il vaccino, ma non arriva il green pass”

Imprigionato su un colle da 40 giorni, perché, nonostante la doppia vaccinazione, nessuno gli ha rilasciato il green pass.

È quanto racconta Louid Derieu, 62 anni, di origine italiana, francese di quarta generazione e tornato a vivere in Val Vezzeno, nella casa dei bisnonni, lo scorso anno. Derieu racconta di aver utilizzato per il vaccino il numero di codice fiscale e che non gli sia stato rilasciato nessun documento: “Mi dissero che lo avrebbero mandato a casa, ma non ho mai ricevuto nulla”.

L’uomo, che soffre di problemi di salute, è così rimasto intrappolato nella frazione di Pier Francesco di Gropparello, 10 case per tre abitanti, con il primo negozio a 4 chilometri di cammino, senza patente e senza auto, impossibilitato a salire sulla corriera perché senza green pass.

“Mi sono ripetutamente rivolto all’Ausl per chiedere il certificato che mi spetta – aggiunge – sono al corrente che la vaccinazione mi è stata fatta: mi dicono che presto sistemeranno tutto e che se nel frattempo dovessi avere un urgenza di chiamare i carabinieri.”

L’ARTICOLO COMPLETO DI ERMANNO MARIANI SUL QUOTIDIANO LIBERTÀ IN EDICOLA